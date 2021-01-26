Mustafa Kemal mi, Atatürk mü? Canan Kaftancıoğlu'nun kıvraklığı baş döndürüyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal ile ilgili sözde hassasiyeti geçmiş konuşmalarına bakıldığında lafta kalıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde, 'Ben Atatürk demem Mustafa Kemal derim’ sözleri CHP'de büyük bir depreme yol açmıştı. Aynı Kaftancıoğlu, “Ben Mustafa Kemal’in askerleriyiz ifadesini doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte birey olmanın önüne geçen bir ifade” çıkışında bulunmuştu. Kaftancıoğlu bu kez “Atatürk ile sorunu olanla dostluk bile yapmam” sloganları atmaya başladı.

Aynı Kaftancıoğlu bu kez, parti meclisinde beraber çalıştığı CHP'li milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi cezaevinde zannederek Mustafa Kemal üzerinden eleştirdi.

Kaftancıoğlu açıklamasında, “İlk doğdum günden itibaren hiç değişmedi fikirlerim. Ben Cumhuriyetin var ettiği Anadolu’dan yetişen bir kız çocuğuyumdur. 50 yaşına geliyorum fikirlerim yine aynı. Ben bunu şunun için söylüyorum. CHP’de olsun ya da olmasın Atatürk ile sorunu olan biriyle değil siyaset yapmayı çok net söylüyorum evine gidip dostluk yapmayı bile doğru bulmam" demişti.

Çelebi ise, Canan Kaftancıoğlu'nun canlı yayında sarfettiği o sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Canan Kaftancıoğlu’nun Halk TV’de katıldığı programdan bir bölüm paylaşan Çelebi, “Katledilen aydınımız Ümit Kaftancıoğlu anmasına katılıp,gelini olduğu için hanımefendiyi tanıdım. Cezaevinden tanımam. Aynı PM’de görev yaptığı birini cezaevinde zannetmesi trajikomik. Abimle tanışıklığı sebebiyle evine bir kez gittim. Davalardaki konumuna gelince aşağıdadır" dedi.