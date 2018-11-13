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Mustafa Kemal heykeline çıkan baliciye linç girişimi

Adıyaman'da bir balici, Mustafa Kemal heykeline çıkıp kafayı çekmeye devam etti. Çevredeki vatandaşlar, balici aşağı indikten sonra linç girişiminde bulundu.

13 Kasım 2018 Salı 16:45
Mustafa Kemal heykeline çıkan baliciye linç girişimi

Adıyaman'ın Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Mustafa Kemal heykeline çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü. Heykelin üzerinde başında poşu bulunan 30 yaşlarındaki kişiye tepki gösterenler, durumu polise bildirdi.

Linç etmeye çalıştılar

Elinde bulunan poşette uçucu madde çektiği anlaşılan şüpheli, polisin gelişinin ardından heykelden aşağı indi. Bu sırada kalabalıktan bazı kişilerin saldırarak tekme attığı şüpheliyi polis güçlükle alandan uzaklaştırarak emniyete götürdü.

Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan şüphelinin yapılan incelemede uçucu madde bağımlısı Ahmet B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet B. emniyete götürüldü.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:45
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