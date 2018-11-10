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Mustafa Kemal büstünü sökmeye çalışırken yakalandılar

Antalya'da bir okul bahçesindeki Mustafa Kemal büstünü yerinden söküp, kırmaya çalışan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı. Polis, kısmen zarar gören büstü tamir etti ve yerine taktı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 15:24
Mustafa Kemal büstünü sökmeye çalışırken yakalandılar

Olay, saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki Varsak İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, okul bahçesindeki hareketliliği fark etti.

Polis yakaladı

Bahçeye giren polis ekipleri, Atatürk büstünü söküp, yere atarak kırmaya çalışan Celil K. (25), Ramazan M.(30), Orhan D. (32) ve Murat K.'yi (25) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürdü.

Büst yerine takıldı

Olay yerinde kalan bazı polis memurları kısmen zarar gören büstü onararak, yerine taktı.

Sorguları sürüyor

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Kamyonet otoparka çekildi

Polis, şüphelilere ait kamyonete de el koyarak otoparka çekti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 15:24
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