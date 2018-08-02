Mustafa Karahasanoğlu’ndan sert açıklamalar: Amerika küresel bir eşkıyadır!

YENİAKİT.COM.TR - Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile gündeme dair bir röportaj gerçekleştirdik.

-ABD’nin son yaptırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Amerika’nın yaptığı yeni bir şey değil. Vakti zamanında İsmet İnönü başbakanken Johnson mektubu vardı. Kıbrıs konusu ile alakalı. Yani Kıbrıs’ta müslümanlar katlediliyor. Türkler katlediliyor. Buna ses çıkarılmıyor. Türkiye’nin garantörlüğü var. Müdahale etmek istiyor. Buna karşı Amerika, Türkiye’ye karşı tavrını koydu. Türkiye ise Kore savaşlarında oradaki Kore savaşından yüzünün akıyla çıkması için gönderdiği askerlerden 300’den fazla askerimiz orada şehit oldu. Bunların hepsi NATO ortaklığının yüzü suyu hürmetine yapılan şeyler.

-ABD gerçekten Türkiye’ye müttefik mi?

"AMERİKA KÜRESEL BİR EŞKIYADIR"

Amerika hiçbir zaman Türkiye’ye karşı gerçek bir müttefik olmadı. Bu çok geçmiş bir hadise değil. Daha yakında bundan iki üç sene önce Amerikalı subaylar Türk subaylarının başına çuval geçirdi. Bunlara karşı gerçek manada sadece söylemde kalıyor. İntikamı alınacak, misli ile müdahale ederiz, mukabiliyet esasına göre tavrımızı alırız gibi birçok söylemler var ama eylem planında yapılan bir şey yok maalesef. Onun içinde bunlar her seferinde bir adım daha ileri gidiyor.

Bugün şunu bilmemiz lazım. Küresel eşkıyadır Amerika. Bütün dünyada yaptıkları eşkıyalık. Başka hiçbir şey değil. En son Birleşmiş Milletler'de Kudüs’le alakalı alınan kararlara baktığımızda, Birleşmiş Milletler’in kararını hiçe sayan bir tavır sergilediler. O bakımdan şu ana kadar söylem planında yapılan tepkilerin eyleme dönüşmesi gerekiyor.

-TGB’lilerin çuval geçirme eylemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

"YAPTIKLARI ŞOVA DÖNÜK HAREKETLERDİR"

Tabi bunların hepsi şov mahiyetinde hareketler. Bunlar bir şey değil. Adam şimdi geliyor Türkiye’de 4,80 olan doların 5,06’ya çıkması için lazım gelen ekonomik müdahaleleri yapıyor. Sen burda sıradan bir Amerikan askerine göstermelik çuval geçirmişsin. Adam gerçek reel olarak o çuvalı Türk askerinin Türk subayının başına geçirdi. Bunların bugüne kadar yaptıkları şova dönük hareketlerdir. Gerçek manada tavrın konulması lazım.

-Sizce ABD'ye karşı nasıl bir tavır konulmalı?

"TÜM MÜSLÜMANLARIN ABD’Yİ BOYKOT ETMESİ GEREKİR"

Boykot meselesi çok önemli. Yani burda da tabi şuurlanması lazım insanların. Yani bir taraftan bize bu kadar zulmü yapan küresel eşkıya... Öbür taraftan Amerikan malını kullanmaktan imtina etmeyen bir topluluk.