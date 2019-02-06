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Mustafa Kamalak'tan Erdoğan açıklaması!

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Başkan Erdoğan'ın, “O gecenin katılımcıları AK Parti tabanıyla ve MHP tabanıdır" sözlerine yanıt verdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:53
Mustafa Kamalak'tan Erdoğan açıklaması!

Saadet Partisi YİK üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’a dair söylediği sözlere ilişkin açıklama yaptı.

Saadet Partisi YİK üyesi ve eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, TV5’te yayınlanan ‘Hayırlı Sabahlar’ programına katıldı.

Saadet Partisi YİK üyesi Kamalak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine dair sarf ettiği sözlerle ilgili konuştu.

“O gece meclise yürüyen tek genel başkan..."

Erdoğan’ın 15 Temmuz’a dair “O gecenin katılımcıları AK Parti tabanıyla ve MHP tabanıdır" ifadelerine cevap veren Kamalak, “O gece meclise yürüyen tek genel başkan Mustafa Kamalak’tı” dedi.

Saadet Partisi YİK üyesi ve eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak’ın konuya dair açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı maalesef gerçeği yansıtmıyor. O gece meclise yürüyen tek genel başkan Mustafa Kamalak’tı. Bombalar altında arkadaşlarıyla beraber yürüdü. Saadet Partili 15 arkadaşımız hayatını kaybetti.

Darbe girişimine karşı sayın Cumhurbaşkanı henüz meydana çıkmadan önce hatırlayacaksınız TV5’e ben demeç verdim. ‘Ne pahasına olursa olsun demokrasi kazanmalıdır, darbelerin her türlü karşısındayız’ dedim. Yani o alanda da ilk açıklamayı yapan genel başkan Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak’tı.
Darbelerden en çok çeken parti Milli Görüş’ün tek temsilcisi olan Saadet Partisi’dir. 4 defa partimiz kapatılmıştır.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:53
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