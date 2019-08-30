Mustafa Hakan Özelmacıklı: "Kamu bankaları dışındaki özel bankalarda yapılandırma talebinde bulunulabilir"

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut faizleri düşmeden önce kredi çekenlerin kamu bankalarının kredilerinde yapılandırma şuan mümkün olmadığı söylerken, “Kamu bankaları dışındaki özel bankalarda mevcut kredilerinde bu tür bir yapılandırma talebinde bulunabiliyorlar. Tabi burada da erken ödeme cezası ve intifa hakkıyla ilgili tesis ücretleri bedelleri gibi masraflar çıkabiliyor” dedi.

Kamu bankaları geçtiğimiz ay konut kredisi faizlerini yüzde 1’in altına çekti. Kredilerini oranlar düşmeden çekenlerin kamu bankalarında yapılandırmaya gidilmediği aktarılırken, tüketicilerin özel bankalar aracılığıyla mevcut kredilerinde yapılandırma talebinde bulunacaklar. Ancak bu durumda erken ödeme cezası gibi durumlarda çıkabiliyor.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, İHA’ya yaptığı açıklamada, konut satışlarına yönelik ciddi bir canlanma olduğunu söyleyerek, “Özellikle faizlerin kamu bankaları tarafından 0,99 oranına çekilmesiyle beraber, hem yeni konutlarda hem de ikinci el konutlarda ciddi bir talep alıyoruz. Tüketicilerde biraz hazırlıksız yakalandı. Bu nedenle hem başvuru süreci çok yoğun hem de arayışlar çok yoğun. Piyasalarda bu yoğunluk devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Tüketiciler, kamu bankaları dışındaki özel bankalarda kredilerinde yapılandırma talebinde bulunabiliyorlar"

Konut faiz oranları düşmeden önce konut kredisi çekenlerin kredi yapılandırması hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Aslında burada iki model bulunuyor. Biri aynı bankadan yapılandırma oluyor. Öbürüyse başka bir bankaya borçlarını transfer ederek, o bankadan yapılandırmaktır. Ama bu durum maalesef şuan mümkün değil. Özellikle kamu bankalarının verdiği kredilerde buna ilişkin bir esas var. Yeniden yapılandırma kamu bankalarında yapılmıyor. Ayrıca katılım bankaları zaten model anlamında da yeniden yapılandırmaya müsait değildir. Özellikle tüketicilerin şuan yapabildiği daha çok kamu bankaları dışındaki özel bankalarda mevcut kredilerinde bu tür bir yapılandırma talebinde bulunabiliyorlar. Tabi burada da erken ödeme cezası, intifa hakkıyla ilgili tesis ücretleri, ek ekspertiz bedelleri gibi masraflar çıkabiliyor. Burada tüketicilerin özellikle dikkat etmesi gereken bir husus var. Aradaki oranlar açısından değil, gerçekten dosya bedeli üzerinden doğru bir değerlendirme yapmaları gerekiyor. 1,90’dan çektiği bir krediyi, 1,40 seviyesinde yapılandırıyor ise belki o zaman daha avantajlı sonuçlar alabilirler. Yoksa küçük oranlarda avantaj oluşmayabiliyor” diye konuştu.

"En hızlı bir şekilde tüketicilerin doğru gayrimenkulleri değerlendirmesi gerekiyor"

Konut almanın en doğru zaman olduğunu sözlerine ekleyen Özelmacıklı, “Konut kredilerinde şuan gayrimenkul sektöründeki bir ivmenin yakalanabilmesi açısından çok uygun oranlar sunuluyor. Bunun kamu bankalarının özellikle 180 ay vadeyle sunuyor olmaları çok önemlidir. Yeni yapılacak konutlarda inşaat maliyetlerindeki artışlar ve işçilik maliyetlerindeki artışlar ileride bu konutları bu fiyatlara bulamayacağımızı gösteriyor. En hızlı bir şekilde tüketicilerin doğru gayrimenkulleri değerlendirmesi gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

"KOBİ’leri destekleyecek kredilere ihtiyaç duyuyoruz"

Özel sektörün krediye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Özelmacıklı, “Bankalar da bu durumu farklı alternatiflerde değerlendiriyor. Daha karlı sektörlerde kredi vererek değerlendiriyor. Maalesef bu konut kredilerinde ve benzerlerinde de yaşanabiliyor. Özellikle şirketlerin şuan ki finansal durumlarında çok yüksek faiz oranları var. Yapılandırmalarla ilgili ciddi anlamda problem yaşıyorlar. Burada yine eski modele göre nefes kredileri dediğimiz, KOBİ’leri destekleyecek kredilere ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Enflasyona dayalı konut kredileri de bu faiz indiriminden önce konu olduğunu belirten Özelmacıklı, “Özellikle tüketici fiyat endeksinin gerilemesi ve bankaların uygulayacağı marjın 0,19 ile belli olmasıyla beraber, indirimli bir şekilde 1,60 civarından kredi çekenler oldu. Son Temmuz ayı endekslerine göre, bu oranlar 1,55 civarına kadar düştü. Ama burada önemli bir unsur var. Enflasyona dayalı konut kredisi çekenler değişken faizi bulunan bu kredilerini sabit faizli bankalarıyla görüşüp transfer edebiliyorlar. Böyle bir durumdan da tüketiciler faydalanabilir” dedi.