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Mustafa Esgin: “Milletimizin tercihinin istikrardan yana olacağına inancımız tam”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, istikrardan, Bursa’nın ve Türkiye’nin hedeflerinden yana seçim sonucu çıkacağına yürekten inandığını söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 08:56
Mustafa Esgin: “Milletimizin tercihinin istikrardan yana olacağına inancımız tam”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, istikrardan, Bursa’nın ve Türkiye’nin hedeflerinden yana seçim sonucu çıkacağına yürekten inandığını söyledi.


AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, seçim çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sabah saatlerinde Terminal’deki taksicilerle bir araya gelen Esgin, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra Demirtaş Mahallesi’nde esnaf ziyareti yapan Esgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek, Cumhur İttifakı’na destek istedi.



“31 Mart seçimleri önemli”


Son yıllarda kendi iç dinamiklerden kaynaklanmayan sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Esgin, “Gezi kalkışmasında bir park düzenlemesi esnasında hiç beklenmedik olaylar çıktı. Bir yerden düğmeye basılmıştı. Bunun Türkiye’ye bedeli 160 milyar TL. 160 milyar TL’ye Türkiye’de Panayır Köprülü Kavşağı’ndan 10 bin tane, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Kestel Devlet Hastanesi’nden 5 bin tane yapılıyor. Arkasından 6-7 Ekim çukur eylemleri, 17-25 Aralık olayı, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Ağustos ayında dolar 7.40 çıktı. Sabaha kadar 10-15 TL’ye çıkıp, bu aziz milleti diz çökertmeye kalktılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu aziz millet ferasetiyle açık ve net tavır aldı. Bu anlamda kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanmayan ekonomik ve finansal terör saldırısını açtık. 31 Mart seçimini bu anlamda önemli görüyorum. 4.5 yıl seçim olmayacak dönemde Türkiye’nin kişi başı 25 bin dolar hedefleri, 500 milyar dolar ihracat hedefi, Bursa’nın 2023 hedeflerine çok önemli katkısı olacak. Bursa’da genç ve Cumhur İttifakımızın tecrübeli Belediye Bakan Adayı Alinur Aktaş ile seçim çalışmalarımızı yapıyoruz. 17 ilçede Cumhur İttifakımızın adayları ile çalışmalarda bulunuyoruz” dedi.



“Bursalı aziz hemşerilerimizin ferasetlerine güveniyoruz”


Demirtaş Mahallesi’nde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Esgin, “Bu mahallemiz Osmangazi Belediyemize bağlı. 10 yıl içerisinde 4 kat büyüyen mahallemizde Osmangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyemizin önemli hizmetleri var. Bu dönem Bursalı aziz hemşehrilerimizin ferasetlerine güveniyoruz. İstikrardan, Bursa’nın ve Türkiye’nin hedeflerinden yana seçim sonucu çıkacağına yürekten inanıyorum. Milletimiz 50 gramlık oy pusulasıyla Türkiye’nin çok kritik virajlarında ferasetiyle, memleketimize yön verdi. Aziz milletten aldığımız ilham bugüne kadar yaptığımız her şeyi yaptık. Milletimizin bize verdiği destek ve hedefler doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 08:56
  1. doğa

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