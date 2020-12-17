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Gündem Mustafa Erol kimdir? Yargıtay, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçimi
Gündem

Mustafa Erol kimdir? Yargıtay, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçimi

Anayasa Mahkemesi’ne Yargıtay üyeliği seçimi merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Yargıtay’dan AYM üyeliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek 3 isim belli oldu. Buna göre, Erdoğan, İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol arasından birini AYM üyeliğine atayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:43:00 - 2020-12-17 13:44:41
Mustafa Erol kimdir? Yargıtay, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçimi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Anayasa Mahkemesi üyesi seçimi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek 3 isim belirlendi. Yapılan seçimde 5 aday yarışırken; İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği’ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiğini duyurdu.

HSK tarafından yeni atamalar yapıldı. 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye atanmıştı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından ve Yargıda Birlik Başkanlık Divanı Üyesi Musa Heybet Danıştay, Talip Bakır ve Mustafa Erol Yargıtay üyesi olmuştu.

 

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adalet mülkün temelidir (ömer ra)
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