Mustafa Eren Hoca’yı rahmetle anıyoruz On binlerce kişinin hidayetine vesile olan Hacı Mustafa Eren Hoca’yı vefatının 28. senesinde rahmet ve minnetle anıyoruz.

Haber Merkezi Nakşibendi tarikatinin en önemli alimlerinden Hacı Mustafa Eren Hoca’yı ebedi aleme göçüşünün sene-i devriyesinde dualarla yad ediyoruz. Ülkemizin ve İslam coğrafyasının fazıl şahsiyetlerinden Eren Hoca’nın vefatının üzerinden 28 koca yıl geçse de sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını halen koruyor. Binlerce talebe yetiştiren ve vaazlarıyla on binlerce kişinin hidayetine vesile olan Eren Hoca, İslami ilimlerin birçoğuna vakıftı. Karadeniz bölgesine Mimar Sinan’ın çizgisini devam ettiren onlarca eser kazandıran Mustafa Eren Hoca estetik bir şuur sahibiydi. 1991 yılında rahmeti rahmana kavuşan Eren Hoca, eserleri ve yaşantısıyla halen yüzlerce kişiye yol gösteriyor.

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