Mustafa Duman kimdir, nerelidir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Yerine Mustafa Duman atandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Duman kimdir?

ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gören Mustafa Duman ise Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev aldı. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak adım atan Duman, 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri döndü. Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.