Mustafa Destici’den kritik uyarı: Türkiye Rusya'ya karşı şu an bunu yapmazsa...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal çalışmalarına ilişkin konuştu. Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, "Net olmalıyız, net durmalıyız. Bu işgale karşı sesini en güçlü şekilde yükselten ülke olmalıyız. Çünkü Rusya bugün burada durdurulmazsa bugün burada başarılı olursa yarın hedefi Türk devletleri, Türk Cumhuriyetleri, Türk toplulukları olacaktır. Yetmedi Lenin ile gönderme yapıyor. Kars Ardahan sınırımıza dayanırsa kimse de şaşırmamalıdır. " ifadelerini kullandı.

"Bu işgale karşı sesini en güçlü şekilde yükselten ülke olmalıyız"

İşte, Mustafa Destici'nin dikkat çeken o açıklamaları:

"Net olmalıyız, net durmalıyız. Bu işgale karşı sesini en güçlü şekilde yükselten ülke olmalıyız. Çünkü Rusya bugün burada durdurulmazsa bugün burada başarılı olursa yarın hedefi Türk devletleri, Türk Cumhuriyetleri, Türk toplulukları olacaktır. Yetmedi Lenin ile gönderme yapıyor. Kars Ardahan sınırımıza dayanırsa kimse de şaşırmamalıdır. Onun için şimdiden tedbirini ve önlemini almalıyız. Yarın dünyayı ve komşularımızı yanımızda görmek istiyorsak bugün üzerimize düşeni ziyadesiyle yapmalıyız ama dediğim gibi savaşa girerek değil, savaş dışında tarafsız kalarak bunları daha güçlü bir şekilde yapacağımıza da inanıyorum."