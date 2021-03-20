Mustafa Destici’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir açıklamada bulundu.
BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabı twitter üzerinden İstanbul Sözleşmesi'nin Batı'nın toplum yapısını vurguladığından bahsederek, "İstanbul Sözleşmesi Batı’nın toplum yapısı ve hayat anlayışıyla şekillenmiştir." ifadelerini kullandı.
Destici yaptığı paylaşımın devamında; "Türk toplumu Batı’dan farklıdır. Refahımız, güvenliğimiz ve demokrasimiz için bazı konularda Batılılarla işbirliği yapılabilir; fakat kimliğimizden ve kadim Türk aile yapımızdan taviz veremeyiz." ifadelerini kullandı.