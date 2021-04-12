Mustafa Destici uyardı: Bilim Kurulumuzun alacağı kararlara harfiyen uymalıyız!

"Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Mübarek Ramazan ayına, ülkemizde ve dünya genelinde, koronavirüs vaka sayıları ve ölümlerin, endişe verici bir şekildi yükseldiği, ağır şartlar altında giriyoruz." diyen Destici, "Geçtiğimiz yıl da Ramazan ayını ve Ramazan Bayramını pandeminin neden olduğu kısıtlamalarla geçirmiştik. Bu yıl da hastalığı en azından belirli bir düzeyin altına çekebilmek için benzer tedbirlere ihtiyacımız olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

'Kurallara harfiyen uymak zorundayız'

Bilim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamız gerektiğini belirten Mustafa Destici, "Bu sene de alıştığımız, geleneklerimize uygun, tam bir Ramazan sevinci yaşayamayacağımız görülüyor. Hastalığın seyri nedeniyle, muhakkak yeni tedbirlere ihtiyacımız var. Vaka ve ölüm sayılarındaki yükselişin, insan hayatları, dolayısıyla kamu güvenliği üzerinde oluşturduğu riskleri dikkate alarak, Bilim Kurulu ve Hükümet’in açıkladığı ve açıklayacağı kurallara harfiyen riayet etmeliyiz. Buna mecburuz." dedi.

'İslam sorumluluk demektir'

İslam'da yardımlaşmanın önemini hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"Ramazan ayında, inancımızın bizlere yüklediği, en az ibadetler kadar önemli başkaca sorumluluklarımız da var. Pandeminin ekonomiye etkileri nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de pek çok insan, işlerini, çalışma imkanlarını kaybetmiş durumda. Yine pek çok kişi, doğrudan, hastalığın sebep olduğu mağduriyetleri yaşıyorlar. Hastalığa yakalanmaları dolayısıyla, uzun tedavi ve karantina dönemleri geçirmek zorunda kalan on binlerce insanımız da maddi ve manevi sıkıntılara maruz kaldılar. İslam, pek çok anlamda 'sorumluluk' demektir."

'Diğer insanlara karşı sorumluluğumuzla bir imtihan vereceğiz'

"Pandeminin başladığı ilk günden beri defalarca dile getirdik: 'Kendi bedenimiz, nefsimiz ve şahsiyetimizden başlamak üzere, halka halka, eşlerimiz, çocuklarımız, anne ve babalarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, hemşerilerimiz, milletimiz, ait olduğumuz ümmetimiz, tüm insanlık, tüm canlılar, çevre ve elbette yaratıcımıza dair sorumluluklarımız var. Mensup olduğumuz din, sadece ibadetlerden ibaret değildir. Yaşadığımız şartlar nedeniyle zor durumda olan insanlara, özellikle dezavantajlı kesimler ve akrabalarımızdan, yakın çevremizden başlamak üzere, yardım etmekle de yükümlüyüz.'

Bu Ramazan ayında, belki en çok, diğer insanlara karşı sorumluluklarımızla bir imtihan vereceğiz."

'Hastalarımıza şifa diliyorum'

"Milletçe, bugüne kadar olduğu gibi, bugün de yaşadığımız zorlukları, ancak el ele vererek, dayanışma içinde, yardımlaşarak ve birlik olarak aşabiliriz. Öncelikle ve tekrar, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı, hastalarımıza şifa diliyorum. Başta, büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımız ve bu zor şartlarda ülkemizi ve milletimizi korumak için canları pahasına görev yapan güvenlik güçleri mensuplarımız olmak üzere, aziz milletimizin ve İslam Âlemi'nin mübarek Ramazan ayını kutluyor, içinde bulunduğumuz zor günleri atlatmamıza, hepimiz için sağlıklı ve aydınlık günlere vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim tüm müslüman kardeşlerimizle birlikte, cümlemizi rahmetinden, bereketinden ve mağfiretinden istifade eden kullarından eylesin."