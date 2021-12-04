Mustafa Denizli'den Galatasaray maçı sonrası açıklama

Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun 15. hafta mücadelesinde Galatasaray ile berabere kalan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maçın ardından beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Galatasaray iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Eksiklerimiz var, sakatlar dönünce eski görüntümüze yaklaşacağız. İki hafta Başakşehir ve Galatasaray gibi zorlu deplasmanlara çıktık. Oyun iki tarafa da dönebilirdi. 1-0'dan sonra 2-0 ya da 3-0 yapabilirdik. İki zor deplasmandan 2 puan bizim için iyi. Tempolu ve izleyenler için keyifli maç oldu. Taraftar desteği Galatasaray adına müthişti. Buna rağmen oyundan kopmadık. Zorlu haftalar bizi bekliyor ama takım kendine gelmeye başladıktan sonra bizim için problem yok." ifadelerini kullandı.