MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa ettiğini açıkladı. Mustafa Dalcı, “Yaklaşık bir seneyi geçen sürede MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene de güzel günler yaşadık ve şampiyon olarak MKE Ankaragücü'nü layık olduğu yere taşımak bize nasip oldu. Ligde henüz 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına MKE Ankaragücü Teknik Direktörlüğü'nden istifa ettim. Bundan sonraki maçlarında Ankaragücü'ne başarılar diliyorum. Bugünkü mağlubiyetten dolayı camiadan özür diliyorum. Ankaragücü büyük bir camia. Bu sene takımı her anlamda çok iyi. Benden sonra daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Benden sonra gelecek meslektaşıma başarılar diliyorum” dedi.

Mustafa Dalcı kimdir? Mustafa Dalcı hangi takımları çalıştırdı?

Mustafa Dalcı, 1 Temmuz 1973'te Sivas'ta dünyaya geldi. Futbol hayatında amatör takımlarda top koşturan Mustafa Dalcı ardından teknik direktörlük kariyerine başladı. Dalcı, 1. Lig'de Ankaraspor'u çalıştıran ve MKE Ankaragücü'nde geçici teknik direktör olarak görev yaptı. Dalcı, 23 Ocak 2021 tarihinde Ankaragücü ile 1,5 yıl sözleşme imzaladı.