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Spor

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl? | Mustafa Cengiz neden hastaneye kaldırıldı?

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı. Milyonlarca kişi "Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?" , "Mustafa Cengiz'in neyi var?" , "Mustafa Cengiz neden hastaneye yatırıldı?" konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz " Mustafa Cengiz neden hastaneye kaldırıldı?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:27:00 -
Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl? | Mustafa Cengiz neden hastaneye kaldırıldı?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar Mustafa Cengiz’in sağlık durumunu merak ediyor. İşte, detaylar.

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl? | Mustafa Cengiz neden hastaneye kaldırıldı?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in hastaneye yatırılmasının sebebi merak ediliyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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