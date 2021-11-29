Mustafa Cengiz'i cenaze töreni bugün mü? Mustafa Cengiz cenazesi nerede?
Mustafa Cengiz cenaze namazı saat kaçta? Galatasaray’ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pek çok kişi Mustafa Cengiz’i son yolculuğuna uğurlarken yalnız bırakmak istemiyor bu sebeple cenaze töreninin nerede olduğu araştırılıyor. Peki, Mustafa Cengiz’in cenaze töreni nerede?
Galatasaray’ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Bir süredir tedavisi hastanede devam eden Mustafa Cengiz 28 Kasım’da yaşamını yitirdi. Peki, Mustafa Cengiz’in cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak?
Mustafa Cengiz'i cenaze töreni bugün mü? Mustafa Cengiz cenazesi nerede?
Cenaze töreni 29 Kasım Pazartesi günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrası gerçekleştirilecek olup Ulus Mezarlığı’nda defin olacaktır.