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Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e verilen cezaya tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:"Ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi. Kötü niyetiniz olmadığını kanıtlamalısınız. Bu tip hataların iyi niyetle açıklanması asla mümkün görünmüyor"- "Yanlış hesabın bir şekilde düzeltileceğine inanıyorum. TFF Tahkim Kurulunda çok ciddi hukukçular var. Bu ceza bana inandırıcı gelmiyor. Bu, haksız ceza"- "19.05, yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum. Bunu yapanlar ortaya çıkarılmalı. Bu, TFF için sosyal sorumluluktur"- "Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğu lekeli dediğiniz anda TFF'ye en ağır hakareti yapmış olursunuz. Fikret Orman'dan şunu istiyorum. Deme. Senin aleyhine yapılan orta sahadan bir taç yanlışından bir camianın şampiyonluğunu lekelemeye götürme"

05 Eylül 2019 Perşembe 22:08
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e verilen cezaya tepki


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fatih Terim'e verdiği 4 maç men cezasının iyi niyetle açıklanmasının mümkün olmadığını söyledi.

GS TV'de programa katılan Cengiz, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 4 maç men cezasını değerlendirdi.

Verilen kararı TFF'ye yakıştıramadığını belirten Başkan Cengiz, "Ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi. TFF, herhangi bir kulübün mensubu değildir. TFF, bizim değer verdiğimiz bir kurum. Siz, eğer belli bir takıma karşı mevzilenirseniz ve cephenizi kurarsanız, bu bundan medet umanlara hayır getirmez. Kötü niyetiniz olmadığını kanıtlamalısınız. Bu tip hataların iyi niyetle açıklanması asla mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim ile yaptığı açıklamalar hakkında görüştüğünü aktaran Mustafa Cengiz, "Hocamıza 'Organize kötülük' derken herhangi kurumu hedef alıp almadığını sordum. Bana 'Hayır' dedi. Bize süren aşırı tepkilerin giderek daha organize hale geldiğini söyledi." diye konuştu.

Uzun zamandır sarı-kırmızılı futbol takımın deplasman maçlarını yerinde izlemeye çalıştığını vurgulayan Mustafa Cengiz, şöyle devam etti:

"Özellikle bizim yedek kulübesinin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bu kişiler özellikle hocamıza ve teknik ekibe ismen hakaret ve küfürler ediyor. Son maçta da teknik yardımcımıza fiziki darbede bulunuldu. Belgeli ve fotoğraflı ancak ceza yok. Hocanın tepkilerden biri bu. Bu yönde önlem alınmasını istirham ediyorum. Sevgili hakemler Galatasaray'a karşı çok cesur. Aynı cesaret rakiplere de gösterilsin. İşte tepkilerden biri de bu. Bize karşı geçen yıllarda gösterilen tepkinin şiddeti artmış durumda. Bundan rahatsızız. Biz mücadelemizi ölümüne veririz. Galatasaray'ın önünün teknik olarak kesilmesine anlam veremiyorum."


- "Bu ceza bana inandırıcı gelmiyor"


Mustafa Cengiz, TFF Tahkim Kurulu'nda çok ciddi hukukçuların bulunduğunu, verilen 4 maç men cezasının düzeltileceğine inandığını belirtti.

Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanlış hesabın bir şekilde düzeltileceğine inanıyorum. TFF Tahkim Kurulunda çok ciddi hukukçular var. Bu ceza bana inandırıcı gelmiyor. Bu, haksız ceza. Ceza cürüme eşit değil. Verilen tepkinin karşılığı bu olmamalı. Olmaz. Olamaz. Bu zihniyete karşı mücadele etmemiz gerek. Sevk yapılıyor, hocamızı neden sevk ettiklerini öğrenmek istiyoruz. Bütün konuşmayı sevk edemezsiniz. Hangi kelimeler suç onu açıklamak durumundasınız ki biz savunma yapalım. Böyle olmaz. Hocamıza verilen cezayı asla onaylamıyoruz. Eski kafayla ve fanatik düşüncelerle bir yere gelemeyiz."


- "19.05'in soruşturulmasını istiyorum"


Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, PFDK kararlarının saat 19.05'te açıklanmasının manidar olduğunu dile getirerek, "19.05, yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum. Bunu yapanlar ortaya çıkarılmalı. Bu, TFF için sosyal sorumluluktur. Yanlış her zaman yanlıştır. Buna müdahale edecek yürekli insanalar her zaman vardır." diye konuştu.


- Fikret Orman'a eleştiri


Mustafa Cengiz, Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'a eleştiride bulundu.

Cengiz, şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, bütün kulüplerin başkanı. Ama siz aynı zamanda çıkıp Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğu lekeli dediğiniz anda TFF'ye en ağır hakareti yapmış olursunuz. Burada hukuken açık var. Fikret Orman'dan şunu istiyorum. Deme. Senin aleyhine yapılan orta sahadan bir taç yanlışından bir camianın şampiyonluğunu lekelemeye götürme. Yapma. Yapmayın germeyin. Toplumun tek deşarj olma unsuru futbol."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:08
  1. Futbol
  2. Galatasaray Kulübü
  3. GS TV
  4. Mustafa Cengiz
  5. PFDK
  6. TFF

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