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Gündem Mustafa Cengiz hastalığı neydi? Mustafa Cengiz neden vefat etti?
Gündem

Mustafa Cengiz hastalığı neydi? Mustafa Cengiz neden vefat etti?

Mustafa Cengiz’in neyi vardı? Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mustafa Cengiz’in vefat haberinin ardından pek çok kişi “Mustafa Cengiz’in neyi vardı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Mustafa Cengiz’in hastalığı ne?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 19:27:00 -
Mustafa Cengiz hastalığı neydi? Mustafa Cengiz neden vefat etti?

Galatasaray’ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz’in hastalığının ne olduğu merak ediliyor. Peki, Mustafa Cengiz’in neyi vardı?

Mustafa Cengiz hastalığı neydi? Mustafa Cengiz neden vefat etti?

Mustafa Cengiz uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Cengiz, 7 Mayıs 2020'de 10 saat süren bir beyin ameliyatı oldu. Cengiz, 18 Mayıs'ta ise mide kanaması sebebiyle ikinci kez ameliyat oldu.

Mustafa Cengiz, 10 Ağustos 2021'de düzenleyeceği basın toplantısı iptal edildi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Cengiz'in beyninde tümör tespit edildi. Mustafa Cengiz 2 Eylül 2021'de yoğun bakıma alındı.

Mustafa Cengiz 28 Kasım Pazar günü yaşamını yitirdi.

Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşındaydı?
Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşındaydı?

Biyografi

Mustafa Cengiz kimdir? Mustafa Cengiz kaç yaşındaydı?

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