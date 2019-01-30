İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı’nın (İVEK) manevi mimarlarından ve kurucu mütevelli heyeti üyesi Eczacı Mustafa Aydıner vefat etti.

Mustafa Aydıner, bugün Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Eyüp Sultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı’nın (İVEK) manevi mimarlarından ve Vakfımızın kurucu mütevelli heyeti üyesi Eczacı Mustafa Aydıner, Eczacılıkta adeta bir çınardı.

1964 yılında İstanbul Eczacılık Fakültesinden mezun olan, ailesinden gelen bitkisel ilaç bilgilerini eczacılık fakültesindeki öğrencilik yıllarında Prof. Sarım Çelebioğlu, Prof. Mehpare Heilborn ve bilhassa Prof. Dr. Turan Baytop gibi değerli hocalarının sayesinde bilimsel bir kalıba oturtan Aydıner, mezun olduktan hemen sonra aktif eczacılık alanında faliyet göstermeye başlamış ve bitkisel ilaç bilgilerini eczanesinin laboratuvar ortamında steril bir şekilde hazırlamıştır.

Ve tüm bu bilgi ve tecrübelerini Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi adındaki kendisine ait kitabında toplamıştır.

Erdoğan da ziyaret etmişti

Eczacılıkta koca bir ömrünü feda eden ve bugün ebediyete uğurlanacak Ecz. Mustafa Aydıner yakın bir zamanda, tedavi gördüğü hastanede kadim aile dostlukları bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmişti.

Herkesin sevgisini kazanan, hayır hasenat dolu bir ömrü geride bırakan Ecz. Mustafa Aydıner'e Allah'tan Rahmet, Yakınlarına, sevenlerine ve tüm İVEK ailesine de sabırlar diliyoruz.