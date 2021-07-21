Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli? Mustafa Akıncı ne iş yapıyor?

Mustafa Akıncı, 1975'de Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi'ne seçilerek göreve başladı. 1976 yılında 28 yaşında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı'na seçildi ve bu görevi 1976-1990 yılları arasında aralıksız sürdürdü. 1978 LTB Başkanlığı sırasında Lefkoşa Rum Belediye Başkanı ile Lefkoşa Kanalizasyon Projesi ve Lefkoşa İmar Planı konularında uzlaşma sağlayarak bu projelerin işbirliği içinde gerçekleşmesini sağladı. Bu nedenle Lefkoşa İmar Planı 1989 yılında 'Dünya Habitat Ödülü'ne, 2007 yılında ise Ağa Han (Aga Khan) Mimarlık ödülüne layık görüldü.

2003 yılında Lefkoşa Rum Belediyesi eski Başkanı ile yaptıkları çalışmalar nedeniyle 'Europa Nostra Onur Ödülü'nü (Medal of Honour) kazanan Akıncı, 1983 Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin kuruluşunda etkili oldu ve birliğin ilk başkanlığını yaptı. 1987 yılından 2001 yılına kadar Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Mustafa Akıncı ne iş yapıyor?

Mustafa Akıncı, 1993 – 2009 yılları arasında KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekilliği görevini üstlendi. 1999 – 2001 döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı yaptı. 2003 yılında Annan Planı döneminde oluşturulan Barış ve Demokrasi Hareketi'nin (BDH) kurucuları arasında bulunup, liderliğini üstlendi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)'nin oluşumu ile birlikte başkanlık görevini devretti.

Oxford, Harvard ve Yale Üniversiteleri ile Chatham House gibi uluslararası forumlarda Kıbrıs konusuna konferanslar verdi. 2010 'Belediye Başkanlığı'nda 14 Yıl' isimli kitabı yayınlanan siyasetçi, 26 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2. Tur KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde %60,5 oy ile KKTC Cumhurbaşkanlığına seçildi.

Mustafa Akıncı KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2020-2025 yılları arasında görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla ilk turu 11 Ekim 2020'de düzenlenen, ikinci turu 18 Ekim 2020'de düzenlenen olan seçim. İlk turu Anayasa değişikliği referandumuyla aynı gün düzenlendi. Esasen 26 Nisan 2020'de düzenlenmesi plananan seçim, COVID-19 pandemisi nedeniyle 11 Ekim 2020 tarihine ertelendi. Seçim sonucunda %51,7'lik oy oranıyla Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığına seçildi. Bağımsız aday olarak seçimlere giren Mustafa Akıncı ise ilk turda oyların yüzde 33’ünü aldı. Akıncı ikinci tur oylamada ise yüzde 48.31 oy alarak Ersin Tatar karşısında hezimete uğradı.