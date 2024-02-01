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Yerel Muş'ta yola çığ düştü!
Yerel

Muş'ta yola çığ düştü!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 16:58:00 -
Muş'ta yola çığ düştü!

Muş’un Varto ilçesine bağlı Tuzlu ve Taşlıyayla köylerini birbirine bağlayan yola çığ düştü.

Varto ilçesinin Tuzlu ve Taşlıyayla köylerini birbirine bağlayan yola çığ düştü. İl Özel İdaresi ekipleri, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilerek kalınlığı 4 metreyi aşan karı 2 saatlik yoğun çalışma sonucunda temizledi.

Can kaybı ya da yaralanın olmadığı olayın ardından Muş İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması yaparak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz demeden yolları açık tutabilmek adına köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

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