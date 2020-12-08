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Aktüel Muş'ta yasa dışı silah ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
Aktüel

Muş'ta yasa dışı silah ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:14:21 -
Muş'ta yasa dışı silah ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş'ta yasa dışı silah ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı "silah ticareti suçu" ile ilgili 4 Aralık'ta operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda kalaşnikof silah, dürbün, kalaşnikof silah üstü kapak, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 93 tabanca fişeği, yivsiz av tüfeği ve 42 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişiden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, bir şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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