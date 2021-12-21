Muş’ta yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Muş kar tatili kararı geldi mi?

22 Aralık Muş’ta yarın okullar tatil mi? Yaşanan son dakika gelişmesiyle Muş’ta bugün kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köyler eğitim-öğretime yarın ara verilmesine karar verildi. Bu haberin ardından vatandaşlar internette konuyu araştırmaya başladı. Muş’ta yarın okullar tatil mi, 22 Aralık Muş okullar tatil mi oldu gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu inceledik ve haberimize ekledik. Peki Muş’ta yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Muş’ta okullar tatil mi? Detaylar...

22 Aralık Çarşamba Muş’ta okul var mı?

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık 2021 Salı günü il genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi. Muş Valiliği 22 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

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