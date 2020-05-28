  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muş’ta terör operasyonu: silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK/KCK terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:36:22 -
Muş’ta terör operasyonu: silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK/KCK terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonda; 1 G-3 piyade tüfeği, 1 Belçika menşeli piyade tüfeği, 507 piyade tüfeği mühimmatı, 11 piyade tüfeği şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 silah temizleme aparatının ele geçirildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı