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Muş'ta terör operasyonu: 13 kişi gözaltında

Muş'ta, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü nedeniyle terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
Muş'ta terör operasyonu: 13 kişi gözaltında

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü nedeniyle terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ile Varto, Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
  1. Terörle Mücadele

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