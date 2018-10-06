Muş'ta terör operasyonu: 13 kişi gözaltında
Muş'ta, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü nedeniyle terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.06 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü nedeniyle terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ile Varto, Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden birinin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.
YORUM YAZ