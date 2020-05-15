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Muş’ta terör operasyonu

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:46:39 -
Muş’ta terör operasyonu

Muş’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Son dönemde icra edilen operasyonlarda, BTÖ mensuplarına ait tespit edilen 4 sığınak imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. 1 adet patlatılmaya hazır halde büyük mutfak tüpü kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği ve 50 metre kablo, 1 adet havan mühimmatı, 33 adet silah mühimmatı, 1 adet şarjör, 1 adet el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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