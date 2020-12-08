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Aktüel Muş'ta silah kaçakçılığı ve uyuşturucudan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı
Aktüel

Muş'ta silah kaçakçılığı ve uyuşturucudan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:04:09 -
Muş'ta silah kaçakçılığı ve uyuşturucudan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile "uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile "uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele" kapsamında 4-6 Aralık'ta operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 5 tabanca fişeği, 2,76 gram metamfetamin, 2,44 gram toz esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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