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Aktüel

Muş'ta PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:21:59 -
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G-3 piyade tüfeği, Belçika menşeli piyade tüfeği, ​507 piyade tüfeği mühimmatı, 11 piyade tüfeği şarjörü, ​ruhsatsız av tüfeği ve silah temizleme aparatı ele geçirildi.


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