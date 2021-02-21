Muş’ta okullar tatil mi? Muş yüz yüze eğitim var mı?

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 31 köy yolunun açılması için ekiplerin seferber edildiğini söyledi. Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor, kaldırımlardaki buzları temizliyor.

Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ile Hakkari çevreleri kar yağışlı olacak.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muş’ta okullar tatil mi?

15 Şubat’ta köylerde başlayan yüz yüze eğitime kar engel olmaya devam ederken, öğrenci ve veliler Muş’ta, Muş ilçelerindeki köy okullarında yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmediği de merak ediliyor. 22 Şubat Pazartesi günü Muş’ta yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmediğine ilişkin henüz Muş Valiliğinden bir açıklama gelmedi. Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle okullar 16 Ocak Çarşamba günü tatil edilmişti.

Muş hava durumu

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 3 ila 5 kilometre kuvvetinde esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 1, Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6 ve Van'da 1 derece olması bekleniyor.