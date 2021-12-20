Muş’ta okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Muş’ta okullar tatil mi? Yarın Muş’ta okul var mı?

Muş’ta okullar tatil mi? 21 Aralık Muş okullar tatil mi sorusuna Muş’ta yaşayan öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Son dakika Muş Valiliği kar tatili açıklaması geldi. Peki Muş’ta yarın okul var mı? 21 Aralık Salı Muş’ta okullar tatil edildi mi?

Muş'ta kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 124 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Kar yağışının beyaza bürüdüğü kentte sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Merkez ve ilçelerde de kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Merkeze bağlı 50, Varto'ya bağlı 60, Korkut'a bağlı 12, Malazgirt'e bağlı 2 köye ulaşım kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Yetkililer, kapanan köy yolu sayısının artabileceğini belirtti. Muş Belediyesi'nin kar timleri de kent genelinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için harekete geçti.

21 Aralık Salı Muş’ta okullar tatil mi?

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

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