Yerel Muş'ta kar fırtınası! 350 köy yolu tamamen kapandı, ekipler zamanla yarışıyor!
Yerel

Muş'ta kar fırtınası! 350 köy yolu tamamen kapandı, ekipler zamanla yarışıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muş genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı adeta felç etti. Kar kalınlığının kent merkezinde 60 santimetreye ulaştığı bölgede, kırsalla olan ulaşım büyük ölçüde kesildi. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, yoğun yağış ve tipi nedeniyle 350 köy yolu ulaşıma kapandı. Karın ağırlığına dayanamayan ağaçların devrildiği ve elektrik hatlarında yer yer arızaların meydana geldiği bölgede, kışın en zorlu günleri yaşanıyor.

Muş’ta gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kent merkezinde Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve temizlik çalışması başlattı. Kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilediği kentte, vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

350 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Kar yağışı sebebiyle Muş merkez ve ilçelere bağlı 350 köyün yolu ulaşıma kapandı. Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA)

