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Muş’ta iki yerleşim yeri karantinaya alındı

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya veldesi ve Günbatmaz köyü korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:27:31 -
Muş’ta iki yerleşim yeri karantinaya alındı

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya veldesi ve Günbatmaz köyü korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) pozitif vaka çıkması ve temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesi ile Günbatmaz köyünün 14 gün süre ile karantinaya alındığı belirtildi.

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