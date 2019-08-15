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Muş'ta HDP'nin il eş başkanları tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'nin il eş başkanları Ferhat Çakı ve Muhlise Karagüzel tutuklandı

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:29
Muş'ta HDP'nin il eş başkanları tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisinin (HDP) il eş başkanları tutuklandı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'nin il eş başkanları Ferhat Çakı ve Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik'in İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çakı ve Karagüzel, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Çelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:29
  1. HDP İl Başkanı Ferhat Çakı
  2. Muş
  3. tutuklama

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