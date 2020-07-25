Muş'ta devlet desteğiyle turizm ve istihdam yatırımları hız kazandı

MUŞ (AA) - Muş Valiliğinin hayata geçirdiği turizm ve istihdama yönelik yatırımlar, kentin ekonomisine katkı sağlayacak.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine, kentin en önemli yatırımlarından "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekrasyon Alanı ve Peyzaj" ile "Tekstil Kent" projelerini değerlendirdi.

Kentte tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizmde de önemli yatırımların devam ettiğini ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Gerek merkezdeki Millet Bahçesi yatırımımız, gerek tarihi Murat Nehri kenarında Valiliğimizin önderliğinde İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle ve İl Özel İdare finansmanı ile yaptığımız karşılıklı 5 kilometreyi bulan rekreasyon düzenlemesi devam ediyor. Burada oyun alanları, yürüyüş alanları, kafeteryalar, dinlenme alanlarıyla bir cazibe merkezi olacak. Muş, sadece Muşlu hemşehrilerimiz açısından değil, Bingöl, Bitlis ve Van'dan gelecek misafirlerle bir turistik hareketlenmeye sahne olacak."

- "Çanakkale gibi Malazgirt'e de gençleri taşıyacağız"

Gündüzöz, başta Malazgirt olmak üzere diğer ilçelerde de önemli yatırımların yapıldığını anımsatarak, birçok noktada altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Malazgirt'te inşaatı tamamlanan müzeye de değinen Gündüzöz, "Nasıl ki tüm Türkiye'den Çanakkale'ye gençler taşınıyorsa Malazgirt'e de gençleri, çocukları taşıyacağız .Yine sosyal projeler olarak 'Hünerli Eller Projesi' devam ediyor. Kalkınma Ajansının ve Sanayi Bakanlığının desteğiyle İl Özel İdarenin katkılarıyla çocuklarımıza milli değerleri yansıtan oyuncaklarla ilgili üretime yakında başlayacağız. Makine ihalesi yapıldı. Sonuç itibariyle iyi yolda ilerliyoruz." dedi.

Yaklaşık 10 bin kişilik istihdam kapasitesi bulunan Tekstil Kent'te atölyelerin yükselmeye başlayacağını aktaran Gündüzöz, "10 bin kişi oradan ekmek yiyecek. Aile olarak 50 bin kişiye tekamül edecek. Bunun yansımaları çarpan mekanizmasıyla belki 250 bin kişiye hitap edecek." ifadelerini kullandı.