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Aktüel

Muş'ta cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 06:58:50 -
Muş'ta cemaatle ilk sabah namazı kılındı

MUŞ (AA) - Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ilk sabah namazı, kentteki tarihi Ulucami'de de eda edildi.

Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.


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