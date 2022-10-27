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Gıda Muş’ta bu yıl 40 bin 500 ton şeker üretimi hedefleniyor
Gıda

Muş’ta bu yıl 40 bin 500 ton şeker üretimi hedefleniyor

Türkiye’de şeker pancar ekiminin yaygın yapıldığı illerden Muş’ta, bu yıl 280 bin ton pancardan 40 bin 500 ton şeker üretimi hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 21:16:00 - 2022-10-27 21:17:19
Muş’ta bu yıl 40 bin 500 ton şeker üretimi hedefleniyor

Geniş ve verimli tarım arazilerinde birçok ürünün yetiştirildiği Muş Ovası’nda, 1200 çiftçi tarafından 46 bin dekar alana pancar ekiliyor. Tarlalarda işçiler tarafından sökülerek kamyon ve traktörlere yüklenerek Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ’ye taşınan pancar, meşakkatli süreçlerin ardından sofralara ulaştırılıyor. Toprak ve çamurdan arındırıldıktan sonra bant sistemiyle fabrikaya ulaştırılan pancar, yıkama, soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres gibi işlemlerin ardından şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip şekere dönüştürülüyor. Fabrikada 50 kilogramlık torbalara doldurulan şeker, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

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