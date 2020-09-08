Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
MUŞ (AA) - Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Aşağıyongalı köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Aşağıyongalı köyünde Kovid-19 pozitif vakaların çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün dün saat 23.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.