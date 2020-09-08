  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:53:36 -
Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

MUŞ (AA) - Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Aşağıyongalı köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aşağıyongalı köyünde Kovid-19 pozitif vakaların çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün dün saat 23.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan kritik toplantının ardından millete seslendi...
Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek
Gündem

Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek

Eski asker ve Strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Ortadoğu'daki rejimlerin ne kadar acınası durumda olduğunu belirterek, Suriye'de Esed rejimi, ..
Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...
Gündem

Mansur Yavaş'tan kritik ifadeler: 1 saat sonra...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün kendisini karşılayan korumada 1 saat sonra koronavirüs çıktığını bildirdi. ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı