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Muş'ta bir belde ve köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:07:51 -
Muş'ta bir belde ve köy karantinaya alındı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesine bağlı bir belde ve köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Elmakaya beldesi ile Günbatmaz köyünde, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

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