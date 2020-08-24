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Aktüel Muş'ta binanın teras katında çıkan yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti
Aktüel

Muş'ta binanın teras katında çıkan yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:13:11 -
Muş'ta binanın teras katında çıkan yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti

MUŞ (AA) - Muş'ta bir binanın teras katında çıkan yangında, 15 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti, evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Sunay Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, evin kapısını kırarak yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında evde bulunan ikiz kardeşler Rabia ve Medine Şavluk (15) hayatını kaybetti, Belinay İmenç (15) ağır yaralandı.

Ekipler tarafından evden çıkarılan İmenç, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı, ikiz kardeşlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

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