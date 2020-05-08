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Aktüel

Muş'ta 900 kişiye 2 milyon 549 bin 337 lira idari para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 20:47:48 -
Muş'ta 900 kişiye 2 milyon 549 bin 337 lira idari para cezası uygulandı

MUŞ (AA ) - Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 900 kişiye 2 milyon 549 bin 337 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte salgınla mücadele kapsamında çeşitli tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

Kurallara herkesin uyması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Mübarek ramazan ayında başkalarının sağlığını riske sokacak davranışların inancımıza göre bir vebal olduğu hatırda tutulmalı. Bu çerçevede, salgının ortaya çıkmasından bugüne kadar, Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine muhalefet eden il genelinde 900 kişiye toplam 2 milyon 549 bin 337 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde Kovid-19 yayılımının engellenmesi ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması için tedbirlere uyulması gerekmekte. Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla uygulamaya konulan tedbirlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için denetimlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızca sıkı bir şekilde devam edeceğinin ve valiliğimizce alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacağının bilinmesi, tüm toplumun bu mücadeleyi desteklemesinin önemli olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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