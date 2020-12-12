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Aktüel Muş'ta 5 yıl önce güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldıran 9 şüpheliden 5'i tutuklandı
Aktüel

Muş'ta 5 yıl önce güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldıran 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:42:02 -
Muş'ta 5 yıl önce güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldıran 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde 2015 yılında bir teröristin gömülmesi sırasında jandarma ekiplerine taşlı sopalı saldırdığı tespit edilen terör örgütüne müzahir 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2015 tarihinde Bingöl'ün Adaklı kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından iç hesaplaşma sonucu Agit Kop kod adlı Fehmi Yılmaz öldürüldü.

Teröristin cenazesi, bölücü terör örgütü mensuplarınca oluşturulan Varto ilçesinin Kolan köyündeki sözde terörist mezarlığına gömülmek istendi.

Bunun üzerine, 22 Mayıs 2015 günü saat 14.00 sıralarında bir kısmı yüzleri maskeliden oluşan yaklaşık bin kişi, Yurttutan köyü mevkisinde Varto-Bulanık kara yolunu trafiğe kapattı.

Kendilerine izin verilmemesini bahane eden terör örgütüne müzahir grup tarafından güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırıda bulunan 9 şüpheliye yönelik, 8 Aralık 2020 tarihinde eş zamanlı Bulanık ve Varto ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler, 11 Aralık'ta Varto Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi.

Şüpheliler aynı gün sevk edildikleri Varto Sulh Ceza Hakimliğince, 5 kişi tutuklandı, 4 kişi ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca bir şüphelinin ise açık mahkeme dosyasına ihbar olarak suç dosyası gönderildi.

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