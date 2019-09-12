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Muson yağmurları Arakanlı Müslümanların yaşamlarını etkiledi

Bangladeş'te etkili olan muson yağmurları, Cox's Bazar'daki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlardan yaklaşık 16 binini etkiledi- Yağmurlar nedeniyle oluşan taşkınlar yüzünden 14 bin 801 kişinin yeri değiştirilirken, kamp alanındaki 427 barınak kısmi, 66 barınaksa tamamen hasar gördü- Teknaf bölgesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 Bangladeşli çocuk hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

12 Eylül 2019 Perşembe 09:59
Muson yağmurları Arakanlı Müslümanların yaşamlarını etkiledi

DAKKA (AA) - Bangladeş'te etkili olan muson yağmurlarının, ülkenin güneyinde yer alan Cox's Bazar'daki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlardan 16 bin 190'ını etkilediği bildirildi.

Aralarında Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) bulunduğu Sektörler Arası Koordinasyon Grubu (ISCG) tarafından yapılan açıklamada, hafta sonundan itibaren muson yağmurlarının yol açtığı sel taşkınlarından 4 bin 842 hanenin etkilendiği belirtildi.

Muson yağmurları sonucu Cox's Bazar'daki 427 barınağın kısmi hasar gördüğü, 66 barınağınsa tamamen tahrip olduğu vurgulandı.

Kamplarda yaşayan 16 bin 190 Arakanlı Müslüman'ın muson yağmurlarına bağlı doğal afet ve kazalardan etkilendiği kaydedilirken, bölgede yaşanan fırtına ve taşkın sonucu 4 bin 543 haneden 14 bin 801 kişinin yerlerinin değiştirildiği aktarıldı.

- İki Bangladeşli çocuk yaşamını yitirdi

Cox's Bazar'ın Teknaf bölgesinde meydana gelen heyelan sonucu iki Bangladeşli çocuk hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı. Bölgede devam eden şiddetli yağış nedeniyle Kamp-26'daki 4 bin hanenin yerlerinin değiştirildiği bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünün Bangladeş Misyon Şefi Yardımcısı Manuel Pereira, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yağış ve rüzgarın hayati tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Pereira, ekiplerinin 24 saat boyunca çalıştıklarını kaydetti.

BM'nin bağlı kuruluşları, Bangladeş hükümeti ve sivil toplum örgütlerinin muson yağmurlarından etkilenen Arakanlı Müslümanlara yardım ettiği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:59
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