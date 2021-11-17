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Yerel Müslüme'yi arama çalışmalarında korkutan gelişme!
Yerel

Müslüme'yi arama çalışmalarında korkutan gelişme!

Mersin'de ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı. Ekipler, kayalıkların üzerinde kan izlerine rastladı. Bu kanın Müslüme'ye ait olup olmadığı araştırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 11:35:00 -
Müslüme'yi arama çalışmalarında korkutan gelişme!

Türkiye, Kayıp Yörük kızı Müslüme'den gelecek iyi habere kilitlenmişken, son yaşanan gelişme duyanları korkuttu. Küçük kızın kaybolduğu bölgede arama gerçekleştiren ekipler, kayalıkların üzerinde kan izlerine rastladı. Bu izlerin Müslüme'ye ait olup olmadığı, yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölge halkı destek veriyor

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda drone ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor. Termal kameralarla incelemelerin sürdüğü bölgede, menfezlerde de arama yapılıyor.

Kayada kan izleri bulundu

Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi. Kan izinin kime ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor. Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.

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