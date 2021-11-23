Müslüme son dakika haberleri! Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri savcılıkça serbest bırakıldı.

Dedesi ile aynı adı taşışan Hasan Yağal, 'Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?' sorusunu şöyle yanıtladı: Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum. 'İfadende neler söyledin' sorusunu da "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim." şeklinde cevapladı.

Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin kaybolmasının ardından geçen 4 gece sonrasında yaptığı açıklama ortaya çıktı. "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" demişti.

Müslüme'nin ablası Nurcan Özcan "Hiç kimsenin aklına gelmez. Evden 7 kilometre uzaklıkta tek başına bir çocuk. Tek başına gidemez. Hiçbir şey bilmiyorum, kimsenin günahını almak istemiyorum. Ailemin cenazeye katılmasını ben de isterdim. 10 gün arandı. Katılsınlar, son kez görsünler isterdim ama nasip değilmiş. Canlı bulunmasını bekliyorduk. Hüzün değil sevinci bekliyorduk. Olmadı. Allah'ım ömrünü bu kadar vermiş, Allah'ım sevdiğini daha çabuk yanına alırmış. Demek ki onun da ömrünü bu kadar vermiş. Seferber olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.