Müslümanlarla teröristi bir tutmayalım
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı François Hollande, teröristler ile Müslümanların karıştırılmaması gerektiğini belirtti.
Hollande, LCI televizyonunda katıldığı programda, teröristlerin dinler arası savaş çıkarmayı amaçladığını söyledi. “Bu teröristleri Müslümanlardan ayırt etmeliyiz” ifadesini kullanan Hollande, bu şekilde bir hatanın kendilerini istenmeyen bir çatışmanın içine çekeceği uyarısı yaptı. 2012-2017 arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sosyalist Parti üyesi Hollande, saldırılara karşı ulusal birlik içinde olunması gerektiğini dile getirdi.