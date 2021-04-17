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Medya Müslümanların ibadetine pis dilini uzatan Genco Erkal'a Halk Tv sahip çıktı!
Medya

Müslümanların ibadetine pis dilini uzatan Genco Erkal'a Halk Tv sahip çıktı!

Halk Tv, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile Pazartesi günü ifade verecek Genco Erkal'ı yalnız bırakmayarak, onu 'Türkiye'deki ilk beş sanatçının içinde' ifadeleri ile yüceltti.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:36:00 - 2021-04-17 16:59:01

Halk Tv, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile Pazartesi günü ifade verecek Genco Erkal'ı yalnız bırakmadı. Halk Tv sunucusu İrfan Değirmenci, Genco Erkal'ı, 'Türkiye'deki ilk beş sanatçının içinde' ifadeleri ile yüceltti. Halk Tv'nin öve öve bitiremediği Genco Erkal adlı 'tiyatrocu', Müslümanların ibadeti Kurban'a pis dilini uzatarak tüm tepkileri üzerine çekmişti. 

'Örümcek kafanın bayramı'

"Hiç sevmem bu bayramı. Kanlı bayram, ilkel bayram, insanlığın karanlık dönemini kutsayan örümcek kafanın bayramı... Benden uzak dursun."

'Ülkenin gurur duyduğu ilk beş sanatçıdan birisi'

Halk Tv sunucusu İrfan Değirmenci, Genco Erkal için, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin gurur duyduğu sanatçılardan aklınıza gelen ilk beş kişiyi sayın deseniz, onların arasında Genco Erkal vardır. Ülkenin gurur duyduğu ilk beş sanatçıdan birisi Genco Erkal. Kendisinin geçmişte attığı Tweet mesajlarını inceleyip bir suç bulmuşlar. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile soruşturma açmışlar. Pazartesi günü adliyeye gidecek ve ifade verecek. Bu akşam konuşmamız gereken çok şey var."

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