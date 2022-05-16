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Gündem Müslümanların değerleri ile alay etmişlerdi! Mülkiyeliler Birliği, Ankara Üniversitesi'ndeki rezil etkinliğe sahip çıktı
Gündem

Müslümanların değerleri ile alay etmişlerdi! Mülkiyeliler Birliği, Ankara Üniversitesi'ndeki rezil etkinliğe sahip çıktı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin organize ettiği, Müslümanların değerleri ile alay edilen "inek bayramı" adlı rezil etkinliğe ilişkin inceleme başlatılırken, Mülkiyeliler Birliği rezaleti savunarak AK Parti iktidarını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 21:08:00 - 2022-05-16 21:37:20

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Üniversitesi'ndeki inek bayramı adlı rezil etkinliğe ilişkin üniversite yönetimi tarafından hem adli hem disiplin soruşturması başlatıldı.

Mülkiyeliler Birliği, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte kürsüye cübbe ve sarık takıp, imam rolü ile çıkan bir hadsizin, Müslümanların değerleri ile alay etmesini savundu.

Mülkiyeliler Birliği’nin ilgili açıklamasında, "Tüm gümüzle SBF bileşenlerinin yanındayız." denildi.

"İnek Bayramı tarihi Ankara Üniversitesi’nin ötesine geçen Mülkiye’nin geleneğidir." ifadeleri kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

Özellikle belirtmek isteriz ki Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, bu açıklamasıyla sosyal medyada yürütülen siyasal linçten yana tavır almıştır. İktidar partisi milletvekilliği yapmış Rektör Necdet Ünüvar’ın bu tavrı şaşırtıcı olmamıştır.

Üniversite yönetimine çağrımız, bir öğrencimizin saçının teline dahi zarar gelmemesi için taşıdıkları sorumluluğun farkına varmaları ve takındıkları tavırdan vazgeçmeleridir.

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Yorumlar

maho

sizi içimizdeki ÂLLAHIN düşmanları sizin için yaşasın zemheri cehennemi
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