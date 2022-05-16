Müslümanların değerleri ile alay etmişlerdi! Mülkiyeliler Birliği, Ankara Üniversitesi'ndeki rezil etkinliğe sahip çıktı

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Ankara Üniversitesi'ndeki inek bayramı adlı rezil etkinliğe ilişkin üniversite yönetimi tarafından hem adli hem disiplin soruşturması başlatıldı.

Mülkiyeliler Birliği, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte kürsüye cübbe ve sarık takıp, imam rolü ile çıkan bir hadsizin, Müslümanların değerleri ile alay etmesini savundu.

Mülkiyeliler Birliği’nin ilgili açıklamasında, "Tüm gümüzle SBF bileşenlerinin yanındayız." denildi.

"İnek Bayramı tarihi Ankara Üniversitesi’nin ötesine geçen Mülkiye’nin geleneğidir." ifadeleri kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

Özellikle belirtmek isteriz ki Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, bu açıklamasıyla sosyal medyada yürütülen siyasal linçten yana tavır almıştır. İktidar partisi milletvekilliği yapmış Rektör Necdet Ünüvar’ın bu tavrı şaşırtıcı olmamıştır.

Üniversite yönetimine çağrımız, bir öğrencimizin saçının teline dahi zarar gelmemesi için taşıdıkları sorumluluğun farkına varmaları ve takındıkları tavırdan vazgeçmeleridir.