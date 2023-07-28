Müslümanları katlettiler!
Hindistan polisi, 3 Müslüman'ı canice öldürdü.
Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Müslüman halk, elektrik kesintilerinin günlük hayatın akışını olumsuz etkilediği gerekçesiyle durumu protesto etmek için Katihar ilindeki hükümet binalarının önünde toplandı.
Hindistan polisi ise kalabalığı dağıtmak için göstericilerin üzerine ateş açtı.
Yerel kaynaklar, Hindistan polisinin Bihar'ın doğusundaki Katihar ilinde elektrik kesintilerini protesto eden Müslümanlara ateş açması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Hindistan polisi ise bazı protestocuların taş atması üzerine gerilimin tırmandığını ve kalabalığa müdahale edildiğini savundu.
Olayın ardından bölgede gerilim yükseldiği bildirildi.
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Hindistan'da Hindu millyetçisi BJP yönetiminin, başta Müslümanlar olmak üzere ülkedeki diğer dini ve etnik grupları baskı altına almaya çalıştığı biliniyor.
Bu kapsamda son yıllarda Müslümanlara yönelik saldırı ve katliamlarda artış yaşanıyor.
Kaynak: Mepa News
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