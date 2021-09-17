  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Müslümanlardan skandala büyük tepki! Yıkılan tarihi caminin yerine otel dikiyorlar
Dünya

Müslümanlardan skandala büyük tepki! Yıkılan tarihi caminin yerine otel dikiyorlar

Hilton şirketinin Doğu Türkistan'ın Hotan şehrinde Kızıl Çin rejimince yıkılan caminin yerine otel projesi büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 21:05:00 -
Müslümanlardan skandala büyük tepki! Yıkılan tarihi caminin yerine otel dikiyorlar

Ünlü oteller zinciri Hilton'un Çin yönetimindeki Doğu Türkistan'ın Hotan şehrinde 2018'de Çin yönetimince yerle bir edilen tarihi caminin yerine otel inşa edecek olması büyük tepki çekti.

ABD'de yaşayan Müslümanlar Hilton Şirketi'nin ABD'nin Virginia Eyaleti'ndeki merkezi önünde bu inşaatı protesto eylemi düzenledi.

Tepki çekti

Eylemin ardından yapılan basın açıklamasında Hilton Şirketi'nden tarihi caminin yerine inşaat kararını durdurması istendi. Otelin inşa edilmesi durumunda ise tüm Müslümanlardan Hilton Şirketi'ne boykot uygulanması, otellerinde kalınmaması ve bu şirkete herhangi bir ürün satılmaması talep edildi.

Bu inşaatı Çin'in Uygur Türkleri'ne uyguladığı soykırımın kültürel ayağına katılmak olarak niteleyen protesto sözcüleri Doğu Türkistan'da yaşandığını belirttikleri soykırıma da değinen ayrıntılı konuşmalarda bulundular.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre 2017 ve 2020 yılları arasında Doğu Türkistan'da 16 bin cami tamamen ya da kısmen yıkıldı veya cami olmaktan çıkarıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay